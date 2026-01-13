Lu Sand'Antonie a Spoltore, un aiuto anche per la colonia felina

Il culto di Sant'Antonio Abate in Abruzzo Ã¨ profondamente radicato e si manifesta con tradizioni popolari uniche, specialmente a gennaio, includendo falÃ², benedizione degli animali e canti rituali che rievocano le tentazioni del Santo e la vittoria del bene sul male. Queste celebrazioni, che coinvolgono intere comunitÃ , sottolineano il ruolo del Santo come protettore della vita agreste, degli animali e contro il "fuoco di Sant'Antonio".

Anche il territorio di Spoltore con l'Associazione I Colori del Territorio presieduta da Edgardo Cotellucci, ha la sua tradizione: sabato 17 gennaio 2026 a piazza D'Albenzio si partirÃ alle ore 16,30 con la benedizione degli animali per invocare la protezione divina sui propri animali domestici, da cortile e da lavoro; durante questo passaggio verranno raccolti anche alimenti, medicine e altro per la Colonia Felina di Spoltore.

Alle ore 17,00 ci sarÃ la rappresentazione delle tentazioni di Sant'Antonio con successiva degustazione di vini e dolci della tradizione: per l'occasione Ã¨ stato invitato il Gruppo Folklorico del Sant'Antonio di Scagnano di Caramanico Terme che prevede la presenza di dodici figure simboliche come il Santo, i frati, il diavolo tentatore e l'angelo; oltre all'esecuzione del canto e del racconto dei tentativi del demonio di far cadere il Santo nel peccato.

Questi riti, profondamente radicati nel tessuto sociale abruzzese, rappresentano un importante momento di aggregazione e di riscoperta delle proprie radici culturali e religiose.

Dopo la rappresentazione verranno offerti dolci tradizionali per i piÃ¹ piccoli e assaggi di vino agli intervenuti, mentre in serata sarÃ possibile partecipare al convivium in programma dalle ore 19,00 presso la SocietÃ Operaia che prevede la degustazione di alcune ricette tradizionali.

Il convivium vedrÃ la partecipazione del gruppo del Sant'Antonio di Scagnano e dei musicisti Graziano Zuccarino e Stefano Colombi con l'interpretazione di alcuni brani dal tema "Lu purcellucce de Ndonije".

L'evento Ã¨ organizzato con la collaborazione della Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi e SocietÃ Operaia di Mutuo Soccorso, che ospiterÃ l'evento in caso di maltempo, la Colonia Felina di Spoltore e la Compagnia della Pescara.