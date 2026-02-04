Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, arrestato un 25enne

Eseguite dai carabinieri di Popoli attivitÃ di polizia giudiziaria con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti immessi illecitamente sul territorio. I servizi svolti hanno consentito agli operatori di polizia giudiziaria, nella tarda mattinata odierna, di trarre in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 25enne della provincia di Pescara che era sottoposto ai domiciliari, gravato da precedenti penali e disoccupato.

Nella circostanza gli uomini in divisa hanno svolto accertamenti sul conto dellâ€™uomo tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi dellâ€™abitazione. Stamattina, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari del Norm rinvenivano nellâ€™abitazione del 25enne circa 55 grammi di cocaina, giÃ suddivisi, e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati allâ€™interno di un mobile. Tutta la droga Ã¨ stata posta sotto sequestro.

A questo punto scattava lâ€™arresto del soggetto che, su disposizione del pm, Ã¨ stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrÃ domani. Sono tutt'ora in corso accertamenti finalizzati a verificare se lâ€™uomo possa essere parte di una rete piÃ¹ ampia dedita al traffico di stupefacenti ed a ricostruire i canali di approvvigionamento nonchÃ© identificare eventuali complici.