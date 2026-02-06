Intenti a spacciare in un appartamento occupato, arrestati tre uomini

Gli agenti della polizia di Pescara hanno arrestato tre uomini del posto di 43, 35 e 33 anni, tutti con precedenti a carico. Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di segnalazioni riguardanti un immobile sito nel quartiere Villa del Fuoco, interessato da un viavai di individui presumibilmente dediti al consumo di stupefacenti, hanno organizzato un apposito servizio che ha permesso di individuare 3 uomini che avevano approntato una postazione di spaccio allâ€™interno di un alloggio Ater occupato abusivamente.

I poliziotti, una volta entrati nellâ€™abitazione, hanno trovato un cliente che aveva appena acquistato una dose di cocaina dai tre uomini e una postazione di spaccio domestico, con materiale utile per la preparazione ed il confezionamento delle dosi, con complessivamente circa 60 grammi di cocaina e 75 grammi di hashish. Inoltre Ã¨ stata sequestrata anche la somma in contanti di 1130 euro, ritenuta provento dellâ€™attivitÃ illecita.

I tre sono stati associati in carcere a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria. Inoltre il 43enne Ã¨ stato anche denunciato per lâ€™occupazione abusiva dellâ€™alloggio Ater, che nellâ€™occasione, con lâ€™ausilio di personale della Polizia Locale, Ã¨ stato murato per essere messo a disposizione dellâ€™ente per la successiva assegnazione a chi ne abbia diritto.