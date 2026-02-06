Tentato furto su un'auto, due denunce a Penne

I Carabinieri di Penne hanno deferito in stato di libertÃ due uomini di 47 e 37 anni, entrambi con precedenti, ritenuti responsabili del reato di tentato furto su auto. Lâ€™episodio si Ã¨ verificato, nei giorni scorsi, in localitÃ Campetto di Penne, nei pressi della piscina comunale, dove una ragazza, impegnata in attivitÃ di jogging, aveva momentaneamente parcheggiato la propria vettura, allâ€™interno della quale era stato lasciato il proprio portamonete. La giovane donna, avvicinandosi al veicolo, ha notato due soggetti intenti a tentare di forzare una portiera, circostanza che li ha indotti ad allontanarsi precipitosamente a bordo della loro auto.

La giovane Ã¨ riuscita tuttavia a prendere il numero di targa del mezzo e ha immediatamente contattato il 112, consentendo ai militari dell'Arma di Rosciano, impegnati in un servizio di perlustrazione a largo raggio sul territorio della Compagnia, di attivare in tempi rapidissimi le ricerche. Lâ€™auto segnalata Ã¨ stata intercettata poco dopo sulla SS 81 e bloccata a poche centinaia di metri dal luogo del fatto.

I due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, con esito negativo, e successivamente accompagnati presso la caserma per le formalitÃ di rito, al termine delle quali venivano denunciati in stato di libertÃ per tentato furto, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

Nei confronti di uno dei due, giÃ sottoposto alla misura di sicurezza della libertÃ vigilata, Ã¨ stata ulteriormente inoltrata apposita segnalazione allâ€™Ufficio di Sorveglianza di Pescara per le violazioni delle prescrizioni impostegli, tra cui lâ€™obbligo di mantenere una condotta irreprensibile e di non frequentare soggetti pregiudicati. Lâ€™episodio evidenzia lâ€™importanza della collaborazione dei cittadini e la costante attenzione posta dallâ€™Arma sul controllo del territorio, a tutela della sicurezza della comunitÃ .