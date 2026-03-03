Furti di mezzi d'opera nei cantieri, notificate tre ordinanze di custodia cautelare

Nella giornata di venerdì 20 febbraio si è conclusa una operazione svolta dalle Squadra di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di Polizia Stradale di Pescara e di Teramo e del Compartimento di L’Aquila, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze cautelari di cui due in carcere.

Le complesse indagini svolte in precedenza hanno dato modo di svelare un sodalizio criminale di più persone dedite ai furti di autocarri e macchine operatrici di ingente valore economico, quali escavatori, bobcat e autocarri, oggetti di furto nell’ambito delle provincie di Pescara e Teramo. I veicoli industriali rubati per lo più all’interno di cantieri stradali, edili e di attività commerciali, venivano successivamente trasportati e occultati nelle campagne del comune di Silvi, in attesa di essere trasferiti fuori dalla regione Abruzzo ed essere ceduti ai ricettatori.

Al fine di garantirsi un'adeguata copertura, i successivi trasferimenti dei veicoli industriali trafugati avvenivano per mezzo di autocarri noleggiati che viaggiavano preceduti dall’auto “staffetta” in uso ai tre malviventi, che aveva il compito di avvisare i complici nel caso di controlli delle forze dell’ordine. Seguendo gli spostamenti dell’auto staffetta, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i fatti criminosi che hanno portato al recupero e alla riconsegna di tutti i veicoli oggetto dell’indagine furto e alla identificazione dei tre soggetti destinatari delle misure cautelari, che sono state eseguite sia in provincia di Teramo sia fuori regione, atteso che uno dei tre si era trasferito in Toscana.