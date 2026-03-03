Servizio Civile Universale 2026: per i giovani del territorio 4 posti disponibili a Manoppello

Sono quattro i posti disponibili nel Comune di Manoppello per il nuovo bando 2026 del Servizio Civile Universale, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi al servizio della comunità ed acquisire competenze utili per il proprio futuro. “Vivere il territorio: turismo e informazione nei comuni dell’Abruzzo”, “Servizio Civile Universale per l’ambiente nei comuni dell’Abruzzo” e “Nessuno indietro: i servizi assistenziali nella provincia di Pescara” sono gli ambiti di progetto nei quali, tra fine maggio e inizio giugno, saranno impegnati a Manoppello i futuri volontari. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali in presenza in Municipio.

“I progetti di Servizio Civile a Manoppello stanno portando ottimi risultati – dichiarano il primo cittadino Giorgio De Luca e il vicesindaco, assessore alle Politiche Sociali, Giulia De Lellis – Ogni anno, durante i mesi di attività, i ragazzi coinvolti non solo hanno dato un contributo concreto alla tutela dell’ambiente, alla promozione del nostro patrimonio e ai servizi sociali, ma hanno vissuto un’esperienza di crescita personale e professionale importante. Siamo sempre più convinti che il Servizio Civile Universale rappresenti per i giovani una vera opportunità di formazione, acquisizione di competenze e partecipazione attiva alla vita della comunità, grazie anche alla promozione di valori di solidarietà e cittadinanza attiva che rimarranno con loro nel percorso futuro”.