Servizio Civile Universale 2026: per i giovani del territorio 4 posti disponibili a Manoppello

Sono quattro i posti disponibili nel Comune di Manoppello per il nuovo bando 2026 del Servizio Civile Universale, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi al servizio della comunità ed acquisire competenze utili per il proprio futuro. “Vivere il territorio: turismo e informazione nei comuni dell’Abruzzo”, “Servizio Civile Universale per l’ambiente nei comuni dell’Abruzzo” e “Nessuno indietro: i servizi assistenziali nella provincia di Pescara” sono gli ambiti di progetto nei quali, tra fine maggio e inizio giugno, saranno impegnati a Manoppello i futuri volontari. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di circa 25 ore settimanali in presenza in Municipio.
“I progetti di Servizio Civile a Manoppello stanno portando ottimi risultati – dichiarano il primo cittadino Giorgio De Luca e il vicesindaco, assessore alle Politiche Sociali, Giulia De Lellis – Ogni anno, durante i mesi di attività, i ragazzi coinvolti non solo hanno dato un contributo concreto alla tutela dell’ambiente, alla promozione del nostro patrimonio e ai servizi sociali, ma hanno vissuto un’esperienza di crescita personale e professionale importante. Siamo sempre più convinti che il Servizio Civile Universale rappresenti per i giovani una vera opportunità di formazione, acquisizione di competenze e partecipazione attiva alla vita della comunità, grazie anche alla promozione di valori di solidarietà e cittadinanza attiva che rimarranno con loro nel percorso futuro”.
Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026, esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile da PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un’unica sede. Il bando completo è consultabile ai seguenti link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026 e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando. La selezione prevede la valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate e un colloquio con i selettori accreditati dell’Ente titolare (nel caso del Comune di Manoppello, Anci Lombardia e/o dell’Ente di accoglienza. Ai volontari sarà riconosciuto un contributo mensile di 519,47 euro; certificazione o attestazione delle competenze; un percorso di orientamento al lavoro; attestato finale di servizio.