Rissa all'ospedale di Pescara, donna investita da un'auto [FOTO]

Una rissa è scoppiata nel primo pomeriggio odierno all'interno del cortile dell'ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara, davanti all'ingresso del pronto soccorso. Al culmine di una lite, iniziata nlla struttura sanitaria per cause che sono ancora in corso di accertamento, una volta all'esterno una donna del primo gruppo avrebbe investito con l'auto un'altra donna che faceva parte di un altro gruppo.

È quindi scoppiato il parapiglia, nel corso del quale, tra scazzottate e urla, i rivali hanno danneggiato la vettura. Sul posto sono prima intervenuti gli addetti alla sicurezza del nosocomio e poi le forze dell'ordine che, dopo averli bloccati, hanno portato via i protagonisti della vicenda. La donna investita è ora ricoverata proprio al “Santo Spirito” per le cure del caso; fortunatamente non è in pericolo di vita. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'accaduto e individuare le responsabilità.