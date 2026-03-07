Spoltore, approvate le graduatorie del progetto "Dopo di Noi"

Lâ€™Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano, guidato dal Comune di Spoltore con il sindaco Chiara Trulli, ha ufficializzato lâ€™approvazione delle graduatorie definitive per lâ€™erogazione dei contributi relativi alla Legge 112/2016, meglio nota come "Dopo di Noi". Il provvedimento, riferito all'annualitÃ 2021 del Fondo Statale, mette in campo risorse complessive per un importo di 103.576,81 euro, destinate a finanziare interventi mirati a favore di persone con disabilitÃ grave prive del sostegno familiare o in vista del venir meno dello stesso. In merito a questo importante traguardo, l'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico ha dichiarato:

"L'approvazione di queste graduatorie Ã¨ un risultato che mi rende profondamente orgogliosa, perchÃ© dietro ogni pratica ci sono persone, famiglie e sogni di autonomia che meritano risposte concrete. Sotto la guida del Sindaco Chiara Trulli, l'amministrazione ribadisce che nessuno deve essere lasciato solo, specialmente quando si tratta di costruire il futuro di chi vive con una disabilitÃ grave. Grazie al lavoro instancabile del nostro Ufficio di Piano e alla collaborazione con le autoritÃ sanitarie, siamo riusciti a dare continuitÃ ai progetti giÃ avviati e ad accogliere nuove richieste. Non stiamo parlando solo di contributi economici, ma di percorsi di vita: dall'uscita dal nucleo familiare all'inserimento in soluzioni di co-housing che riproducano il calore di casa, fino ai tirocini per l'inclusione sociale. Il nostro obiettivo come Amministrazione e come Ambito n. 16 Metropolitano Ã¨ trasformare l'angoscia del 'dopo di noi' nella certezza di un 'durante noi' sereno, supportando ogni persona nel veder rispettati i propri desideri".