'Donna' di Mia Martini, la speciale dedica nell'interpretazione di Lino D'Avino

Musica e Spettacolo
"Donna" di Mia Martini, ogni parola di questa canzone mi attraversa. Non ho interpretato una canzone, ma ho dato voce ad un sentimento.

Ho scelto immagini che non spiegano, ma sentono, che seguono il testo come un respiro, come un passo accanto alle Donne di ieri e di oggi. In questa giornata, il mio pensiero torna a quelle lavoratrici morte nella  fabbrica (da cui prende spunto questa ricorrenza,  quindi non una  festa per me): un dolore che non si  cancella, un seme di consapevolezza  che ha cambiato la storia!

A loro, e a tutte le Donne che  portano il mondo sulle spalle senza far rumore, dedico questo piccolo lavoro fatto con rispetto, con gratitudine e con il  cuore aperto.

Canto sempre con tutto il cuore, ma in questa interpretazione la voce ha un peso diverso: Ã¨ un abbraccio, un grazie, un ricordo. 

Ãˆ un modo per dire che la dignitÃ  delle Donne non Ã¨ una ricorrenza, ma un cammino che ci riguarda ogni giorno. A chi guarderÃ  questo video chiedo solo una cosa: ascoltalo con l'anima!

PerchÃ© certe veritÃ  non si spiegano... ma si sentono.

Interpretazione e Video Editing di Lino D'Avino

