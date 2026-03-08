C'Ã¨ Pescara-Bari, Gorgone: "ServirÃ  una partita di intelligenza"

Stasera all'Adriatico si gioca Pescara-Bari, inizio posticipato di 15 minuti (ore 19,45 anzichÃ© 19,30) per risolvere problematiche relative al Var. Il tecnico biancazzurro Giorgio Gorgone ha presentato cosÃ¬ la partita: "Sappiamo quanto pesi questa gara. Molti, dopo Avellino, non avrebbero scommesso un centesimo su di noi, invece siamo andati oltre le aspettative, nonostante i risultati a volte ci abbiano penalizzato. ServirÃ una partita di intelligenza. Non abbiamo fatto calcoli specifici, ma l'obiettivo Ã¨ vincere piÃ¹ partite possibili. Mi aspetto un match bloccato: il Bari attraversa il suo momento migliore e potrebbe accontentarsi di non perdere. Noi dovremo giocare con serietÃ , senza innervosirci".

Sull'impiego di Lorenzo Insigne, il tecnico pescarese ha aggiunto: "Con Lorenzo avevamo ipotizzato un impiego parziale giÃ a Frosinone. Sono passati piÃ¹ di otto mesi dalla sua ultima partita ed era impensabile che potesse reggere 270 minuti in tre giorni. Se sta bene, per noi Ã¨ un valore aggiunto". Si prevedono sugli spalti dell'Adriatico almeno 11mila spettatori. Esauriti i biglietti di curva Nord. Fino a ieri mattina erano stati staccati 8.700 tagliandi. Trasferta vietata ai residenti nella regione Puglia.