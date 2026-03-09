Il Lunedì del Delfino

Ebbene sì, l’inerzia di questo campionato ha decisamente preso una svolta per il Delfino, capace di conquistare ben sette punti nelle ultime tre gare. Dopo la beffa di Frosinone, con i ciociari capaci di recuperare nel finale uno 0-2 che pareva ormai assegnare i tre punti al Pescara, ieri sera Insigne, Di Nardo e Valzania hanno calato il poker contro il Bari, mettendosi decisamente nella scia dei pugliesi, per una classifica sempre molto critica, ma con prospettive finalmente ben diverse. A quattro punti dai play off e “solo” cinque dalla salvezza diretta, il finale di stagione promette, per il secondo anno consecutivo, un altro miracolo calcistico.

Bisogna ammettere che, forse consapevole della costante mediocrità delle Rose assemblate ad ogni fine estate, questa società almeno, a differenza del passato, da un paio d’anni le fa dirigere da allenatori specialisti in quest’arte mistica (con l’intermezzo nefasto di un Vivarini poco incline alle magie): dopo Baldini non poteva che acquisire l’attuale Gorgone. D’altronde, da una recente nota ufficiale fornita dalla Lega serie B, gli stipendi dei biancazzurri sono mediamente i più bassi della categoria, quindi l’attuale posizione rispecchia in pieno le potenzialità della squadra.

A proposito di questo viene da chiedersi quante squadre possano vantare un pubblico come quello dell’Adriatico, nonostante l’ultimo posto in graduatoria da parecchi mesi? Certo il solo arrivo di Lorenzo Insigne ha chiaramente alzato il gradimento, ma resta comunque un peccato che questi tifosi non siano supportati da una società alla loro altezza. Peccato, il binomio sarebbe da serie A, invece ogni anno bisogna incrociare le dita, pregare e sperare.

A nove gare dal termine del campionato cadetto, l’unica reale preoccupazione per i biancazzurri potrebbe essere rappresentata da eventuali infortuni, con tutti gli scongiuri del caso, forse più dell’ancora claudicante classifica, visto lo stato di forma, finalmente tonico e in crescendo, dei giocatori di volta in volta schierati.

Ora è soprattutto necessario dare continuità ai risultati, per cui occhio alla prossima trasferta di Bolzano, dove il Südtirol farà di tutto per tornare al successo, reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Entella, per provare a rimanere in contatto con l’ottava posizione, l’ultima valida per accedere ai play off promozione: fischio d’inizio domenica 15 marzo alle ore 17:15.