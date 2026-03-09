Assemblea dei Borghi più Belli d’Italia di Abruzzo e Molise: "Rete che cresce"

Grande partecipazione e clima di collaborazione all’assemblea dell’associazione I Borghi più Belli d’Italia di Abruzzo e Molise, che si è svolta a Civitella del Tronto e ha rappresentato il primo appuntamento dell’anno per l’organismo interregionale.

“La presenza numerosa dei sindaci è un segnale importante dell’attenzione e dell’impegno che i nostri amministratori continuano a dimostrare verso i borghi e le comunità che rappresentano – commenta il presidente Antonio Di Marco – . I nostri territori credono nel lavoro di rete e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale che custodiscono.

Desidero esprimere un sentito grazie al sindaco Cristina Di Pietro e all’assessore Gabriele Marcellini per l’accoglienza e per l’impegno con cui hanno coordinato l’assemblea, rendendo possibile un confronto puntuale e costruttivo”.

L’assemblea ha visto anche la partecipazione del Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo e dei consiglieri regionali Emiliano Di Matteo, Pietro Pavone e Dino Pepe, a conferma dell’attenzione istituzionale verso il ruolo dei borghi nello sviluppo dei territori.

Tra gli esiti principali dell’incontro, che ha posto le basi perché entro marzo si proceda alla modifica dello statuto regionale da allineare rispetto allo statuto nazionale, l’assemblea regionale ha espresso il sostegno unanime alla candidatura del sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, come nuovo delegato nazionale dell’associazione.

“Si tratta di una scelta condivisa – spiega Di Marco – che rafforza il lavoro della nostra rete e individua una figura autorevole in grado di rappresentare con competenza e visione i borghi di Abruzzo e Molise nel contesto nazionale. Nel corso dei lavori è stata inoltre sottoscritta una convenzione tra l’associazione interregionale dei Borghi e Opere in Verde, che prevede la consegna di piante da mettere a dimora negli spazi pubblici dei centri storici. Un’iniziativa concreta – aggiunge Di Marco – che unisce tutela ambientale, cura del paesaggio e valorizzazione dei nostri borghi, rendendoli ancora più accoglienti e sostenibili”.

Un apprezzamento per il lavoro svolto è arrivato anche dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, Amato Mercuri.

“I sindaci di Abruzzo e Molise, guidati dal presidente Antonio Di Marco – ha dichiarato Mercuri – rappresentano una realtà dinamica e un esempio di buone pratiche. Un ringraziamento va anche al Comune di Civitella del Tronto per la calorosa accoglienza”.

“Civitella del Tronto – conclude Di Marco – si è confermata un borgo straordinario, ricco di storia e dominato dalla maestosa Fortezza, una delle opere di fortificazione più imponenti e suggestive d’Italia. La prima assemblea dell’anno si chiude quindi con un bilancio molto positivo, grazie alla serietà e al senso di responsabilità con cui i sindaci presenti e quelli deleganti hanno partecipato ai lavori e alle decisioni dell’associazione”.