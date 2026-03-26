8 patenti di guida ritirate in una sola notte, il bilancio della polizia stradale

La polizia stradale di Pescara ha organizzato nei giorni scorsi un imponente servizio al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto stupefacenti, con lâ€™ausilio di un laboratorio mobile e con la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara.

Sono risultati i ventenni la fascia di etÃ piÃ¹ sanzionata. In totale ben 8 le patenti di guida ritirate in una sola notte, per guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti. In particolar modo, tra i sanzionati, una ragazza di 28 anni che, una volta intimato lâ€™alt, presentava degli evidenti sintomi di alterazione e sottoposta alla prova dellâ€™etilometro Ã¨ risultata positiva con un tasso ben oltre il doppio del limite consentito, pari a 1,12 g/l.

Dal test salivare per accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti, la ragazza Ã¨ risultata positiva anche allâ€™assunzione di cocaina. Tra i sanzionati, anche due giovanissimi neo patentati che avevano conseguito la patente da pochi mesi, per i quali la legge non prevede alcuna tolleranza per lâ€™assunzione di sostanze alcoliche. I controlli proseguiranno anche nei prossimi weekend.