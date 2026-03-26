La polizia intercetta l’autrice di un furto di cosmetici, recuperata merce per oltre 100 euro

Nella mattinata di ieri una 49enne, dopo aver trafugato alcuni articoli di cosmesi all’interno di un’attività commerciale nei pressi dell’ospedale di Pescara, si dava alla fuga. I dipendenti, accortisi del furto, la inseguivano contattando contestualmente il numero di emergenza. La sala operativa, mantenendo i contatti con i segnalanti, fornivano costanti indicazioni alla pattuglia che in brevissimo tempo raggiungeva il luogo segnalato. La fuga della donna con la refurtiva veniva quindi interrotta dalla Volante.

Gli agenti, infatti, costantemente impegnati nei servizi di contrato ai reati predatori, l’hanno prontamente intercettata e fermata. E’ stato così accertato che pochi minuti prima, all’interno di un negozio, la 49enne aveva sottratto beni per un valore di oltre cento euro. L’intervento della polizia ha permesso di fermare la donna e recuperare la refurtiva. Dopo gli accertamenti di rito, la 49enne è stata, pertanto, denunciata per furto aggravato.