Erp, 20 accertamenti eseguiti nei primi tre mesi del 2026

Ripristinare la legalità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con questo obiettivo la polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, ha proseguito l'attività che negli anni scorsi ha già consentito di recuperare molti appartamenti Erp, come non era mai accaduto prima. Sono stati 20 gli accertamenti eseguiti nei primi tre mesi del 2026 e oggi il comandante Palestini traccia il bilancio dei risultati, insieme al sindaco Carlo Masci. Nell'ambito dei costanti e ripetuti controlli che hanno riguardato gli stabili di via Caduti per Servizio 42, 45 e 50, via Lago di Borgiano 8, 16 e 23, via Aldo Moro 134, via Tavo 229 e via Rigopiano 62, fatti anche sotto copertura e in maniera anonima in relazione al contesto delicato, la polizia locale ha individuato e liberato sei alloggi più uno stanzino che erano occupati abusivamente e nella maggior parte dei casi è emerso, durante gli accertamenti, che gli inquilini avevano anche perpetrato il furto delle utenze di luce e acqua.

In un locale – situato in via Lago di Borgiano – la polizia locale ha effettuato tre interventi nella stessa giornata, per poi rimettere l'alloggio recuperato nella disponibilità dell'Ater. Alcuni di quegli appartamenti “attenzionati e visitati” dalla polizia locale sono stati sottoposti a sequestro. In quattro alloggi è emersa l'indebita sottrazione di acqua, anche attraverso l'installazione di contatori non a norma, mentre un quinto locale, risultato abusivo, dove c'era pure un allaccio abusivo per usufruire dell'energia elettrica, è stato recuperato e andrà demolito. Anche lì l'allaccio abusivo è stato rimosso. La polizia locale si è occupata anche delle indagini delegate su furti di corrente, e sono emersi complessivamente 8 casi di furto.

“Ringrazio la Polizia locale”, dice il sindaco Masci, “che in questi mesi, in silenzio e senza clamore, anche per la particolarità delle indagini effettuate, seguendo perfettamente l'indirizzo politico assegnato di non dare tregua e perseguire con forza e determinazione il fenomeno inaccettabile delle occupazioni abusive e del furto di energia elettrica a danno della comunità, ha continuato a monitorare la situazione del patrimonio Erp, eseguendo controlli costanti in sinergia con gli uffici comunali, con Ater, Enel, Aca e forze dell'ordine. Il bilancio positivo di queste attività dimostra che, con l'impegno costante delle forze dell'ordine, si riescono a contrastare efficacemente questi comportamenti illeciti che riguardano la sottrazione di fatto degli alloggi alle persone che ne hanno diritto, per cui appare essenziale continuare a effettuare questi controlli e i susseguenti interventi che permettono non solo di ripristinare la legalità ma anche di mettere gli alloggi recuperati a disposizione di chi ne ha bisogno. A questo lavoro sul territorio si affianca quello del monitoraggio dei subentri nelle case ERP, mirato ad accertare il rispetto delle norme in occasione di detti subentri e delle assegnazioni in sanatoria. Ringrazio anche i cittadini che, senza apparire, in assoluto anonimato, attraverso le segnalazioni, ci indicano alcune situazioni meritevoli di attenzione, su cui possiamo intervenire con celerità per bloccare sul nascere eventuali reati”, conclude Masci.