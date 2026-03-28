Pianella, maxi simulazione di Protezione Civile “Zona Rossa”

Si è svolta con esito positivo a Pianella la maxi simulazione di Protezione Civile denominata “Zona Rossa”, finalizzata alla verifica del modello di intervento previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile in scenario di evento sismico. Nel corso dell’attività è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede di Via Rieti 21, con il coinvolgimento delle diverse funzioni di supporto, al fine di testare il coordinamento operativo, la catena di comando e le procedure di gestione dell’emergenza.

L’iniziativa ha rappresentato un momento fondamentale di verifica del sistema locale di protezione civile, consentendo di simulare in maniera realistica le fasi di attivazione, gestione e risposta, in coerenza con quanto previsto dal piano comunale. Come evidenziato da Piero Tatilli, Presidente del Modavi Pianella, e Mirco Planamente, Vicepresidente del gruppo, l’esercitazione ha permesso “di testare concretamente l’efficacia delle procedure operative e il livello di integrazione tra le diverse componenti del sistema, con particolare attenzione ai tempi di risposta e al coordinamento interforze”.

Le attività si sono articolate su più scenari operativi: nel centro storico di Pianella, a Cerratina e Castellana sono state simulate operazioni di ricerca dispersi, messa in sicurezza e tutela dei beni culturali, mentre presso il campo sportivo in Contrada Nardangelo è stata attivata un’area di accoglienza per la popolazione. Parallelamente, il COC ha garantito il presidio delle funzioni operative e la gestione dei flussi informativi, confermandosi quale struttura strategica per il coordinamento delle risorse e delle comunicazioni durante le emergenze.

Il sindaco di Pianella, Taddeo Manella, ha sottolineato come “il Piano Comunale di Protezione Civile rappresenti lo strumento fondamentale per la gestione delle emergenze e iniziative come questa sono indispensabili per verificarne l’efficacia operativa e aggiornarne le procedure sulla base delle evidenze emerse sul campo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla simulazione: ai volontari delle associazioni coinvolte, alle istituzioni presenti – in particolare ai Carabinieri e alla Polizia Locale – all’Ufficio Tecnico Comunale e a tutti i cittadini che hanno preso parte attivamente e volontariamente alle attività, contribuendo alla buona riuscita dell’esercitazione”.

Particolare rilievo è stato dato alla componente di informazione e coinvolgimento della popolazione, elemento centrale del sistema di protezione civile. Nella giornata precedente, infatti, si è svolto un incontro pubblico finalizzato a illustrare ai cittadini le finalità dell’esercitazione e i contenuti del Piano Comunale. In tal senso, il vicesindaco Davide Berardinucci, con delega alla Protezione Civile, ha evidenziato che “la maxi simulazione ‘Zona Rossa’ rappresenta un passaggio fondamentale per la diffusione della cultura della prevenzione sul territorio. La conoscenza del Piano Comunale di Protezione Civile è uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio, favorendo comportamenti corretti da parte dei cittadini nelle prime fasi dell’emergenza”.

L’esercitazione ha visto il coinvolgimento di numerosi operatori e volontari, tra cui il Modavi Protezione Civile, i volontari della Croce Rossa e della Life, oltre alla partecipazione delle istituzioni e dei cittadini. Proprio la partecipazione attiva della comunità ha rappresentato uno degli elementi qualificanti dell’iniziativa: la divulgazione del Piano Comunale e la sensibilizzazione della popolazione costituiscono infatti aspetti centrali per la costruzione di un sistema di protezione civile realmente efficace e resiliente. Al termine delle attività è stata disposta la chiusura del Coc con un bilancio positivo in termini di efficacia operativa, partecipazione e capacità di risposta.