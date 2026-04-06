Morta di meningite fulminante Giovanna Romano

Morta per una meningite fulminante la 51enne Giovanna Romano, operatrice culturale molto attiva nel mondo artistico pescarese. Lo Spazio Matta la ricorda così: “Con grande tristezza salutiamo Giovanna Romano, che ci ha lasciato troppo presto. Di lei resterà con noi quel modo pieno e autentico di esserci, nelle relazioni come nei percorsi culturali condivisi”.

Giovanna, aggiunge lo Spazio Matta, “sapeva portare la sua presenza con grande sensibilità. E questo è qualcosa che non si dimentica. Artisti per il Matta si stringe con affetto alla sua famiglia, alle amiche, agli amici e a tutte le persone che oggi la piangono. Ciao Giovanna”.