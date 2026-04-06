Auto esce di strada e finisce in un fossato, paura a Città Sant'Angelo [FOTO]

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 14.30, una squadra dei vigili del fuoco di Pescara, con il supporto dell’elicottero Drago del reparto volo, è intervenuta in localita’ Piano di Sacco, a Citta’ Sant'Angelo, per una vettura che era uscita di strada finendo in un fossato.
Il personale, una volta arrivato, ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e a estrarre il conducente per poi affidarlo agli operatori sanitari, recatisi sul posto con un'ambulanza. Sul luogo dell'incidente anche una pattuglia dei carabinieri.