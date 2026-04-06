Fontana: “Rinnovo il cordoglio per il sisma che colpì L'Aquila nel 2009”

"Nel ricordo del sisma che colpì L'Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai loro familiari. Un pensiero a tutti coloro che portano i segni di quei momenti, alla comunità locale e a chi prestò senza sosta aiuto e soccorso nell'emergenza e nella fase successiva. La memoria di quella notte resta indelebile e richiama continuamente alla responsabilità e all'impegno nel costruire il futuro".

E' quanto afferma in una nota il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto), nel giorno del diciassettesimo anniversario del sisma dell'Aquila.