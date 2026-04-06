Tajani ricorda il terremoto all'Aquila: "Ancora oggi fa male il cuore"

"Una cicatrice indelebile. Il ricordo delle 309 vittime. L'impegno per la ricostruzione e la solidarietà europea. Il presidente Berlusconi e il suo lavoro incessante per le famiglie delle vittime e per ridare una casa a chi aveva perso tutto. Il terremoto dell'Aquila ha segnato profondamente la mia vita politica e oggi come 17 anni fa fa male il cuore".

E' quanto scrive sul suo account ‘X’ il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. "Un pensiero a tutti coloro che ancora oggi soffrono per quella terribile tragedia", si legge inoltre nel suo post.