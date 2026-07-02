E-bike e Fat Bike, aumentano i controlli della polizia locale: 35 sequestri in meno di due giorni

Sono stati intensificati in città i controlli della polizia locale sulle biciclette elettriche, con particolare attenzione alle cosiddette Fat Bike, sempre più diffuse sulle strade cittadine. Le attività sono dirette dal Comandante Danilo Palestini e puntano a verificare la conformità dei mezzi alle disposizioni previste dalla normativa. Nei primi due giorni di controlli gli agenti, coordinati sul posto dal Maggiore Matteo Giampietro, hanno effettuato 191 verifiche, sottoponendo a sequestro cautelare amministrativo 35 biciclette elettriche. L’attenzione della polizia locale si concentra in particolare sulla propulsione iniziale del mezzo, che non deve superare i 6 km/h.

Nel caso in cui tale limite venga superato, gli agenti procedono al sequestro cautelare amministrativo della bicicletta, che viene caricata e trasferita alla Motorizzazione Civile. Le verifiche tecniche vengono poi eseguite direttamente dalla Motorizzazione, attraverso l’utilizzo di specifiche strumentazioni in grado di accertare la conformità del mezzo. Qualora la E-bike risulti in regola, viene restituita al legittimo proprietario. In caso contrario, invece, si procede con la confisca del mezzo e l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del proprietario.

“Questi controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, degli automobilisti e di tutti coloro che ogni giorno si muovono sulle strade della nostra città”, sottolinea il sindaco Carlo Masci. “Troppo spesso alcune di queste biciclette elettriche, in particolare le Fat Bike, assomigliano più a motorini che a biciclette, con prestazioni assolutamente incompatibili con la normativa e con la sicurezza urbana. In questi giorni sono stati sequestrati mezzi che, già al momento dell’accelerazione iniziale, arrivavano anche oltre i 50 km/h. È evidente che non possiamo consentire la circolazione di veicoli alterati o non conformi, perché rappresentano un pericolo concreto per i pedoni, per chi guida e per gli stessi conducenti. La polizia locale, che ringrazio sempre per il grande lavoro che svolge, continuerà a lavorare con fermezza e costanza, perché il rispetto delle regole è la prima condizione per una città più sicura. Già l’estate scorsa avevamo messo in campo questa campagna di controllo e sicurezza, ed è stata efficace per questo abbiamo voluto replicarla. I numeri dei primi due giorni ci danno ragione e ci spingono a proseguire su questa strada per il bene e la sicurezza di chi vive e frequenta la nostra città".

I controlli proseguiranno quotidianamente in tutta la città con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e verificare che i mezzi elettrici in circolazione rispettino i requisiti previsti dalla legge.