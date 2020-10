Istituto "De Cecco", domani Giornata della Legalità 'Premio Borsellino' con Tina Montinaro

Sarà Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, uno degli agenti di scorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso con il magistrato nell’attentato di Capaci, la protagonista domani, venerdì 2 ottobre, della prima Giornata della Legalità ‘Premio Borsellino’ promossa dall’Associazione ‘Premio Borsellino’ e dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara. L’evento prenderà il via alle ore 10 negli spazi dell’Officina del Gusto.

Presenti all’iniziativa, primo appuntamento della venticinquesima edizione del ‘Premio Borsellino’, la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, e, oltre a Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, anche il questore di Pescara Francesco Misiti, il questore vicario Alessandra Bucci, Gabriella Sperandio Presidente dell’Associazione ‘Borsellino’ e una delegazione ristretta di 10 studenti, a causa delle normative Covid-19 che impongono il divieto di assembramenti, oltre che l’uso rigoroso dei dispositivi di protezione come le mascherine.

“La mattinata – ha anticipato la dirigente Di Pietro - si aprirà con il docente, attore e regista Edoardo Oliva che leggerà la lettera scritta nel 2017 da Tina Montinaro e idealmente indirizzata al marito e verrà registrata per poi essere trasmessa in tutte le aule, dando dunque modo a tutte le classi, a tutti i nostri studenti, di partecipare virtualmente a una manifestazione, il Premio Borsellino con le Giornate della Legalità, che consideriamo fondamentale, imprescindibile per la formazione e preparazione non solo dei nostri ragazzi quali futuri professionisti del gusto e dell’accoglienza, ma soprattutto come uomini perbene, capaci essi stessi di divenire testimoni e interpreti del valore della legalità”