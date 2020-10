Sospiri: "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Antonella Ciocca Fonzi"

“Esprimo il cordoglio mio personale e di tutto il Consiglio regionale per la scomparsa della professoressa Antonietta Ciocca Fonzi, moglie del professor Carlo Fonzi, Presidente dell’Istituto Abruzzese di Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea. La città de L’Aquila, il mondo della scuola, i suoi studenti, la ricordano come una donna di grande levatura, serena, pacata, riflessiva, appassionata nel suo lavoro e dedita sino all’ultimo alla sua famiglia. Una compagna di vita e di lavoro, di studio e di confronto, per il professor Fonzi, un vero pilastro e punto di riferimento che ora continuerà a vivere attraverso i figli che, sicuramente, sapranno raccogliere l’importante eredità di valori e principi lasciati da una donna amorevolmente rigorosa. Ci stringiamo al dolore della famiglia, accompagnando con la preghiera la signora Ciocca nel suo nuovo percorso”.