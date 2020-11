"Le tecniche dei Cascella" domenica visita guidata online

Il territorio che si rispecchia nella vita di una famiglia di artisti che ha raccontato, arricchito, esaltato l'Abruzzo, disegnandone e ridefinendone le forme, fino a radicarsi negli spazi urbani. Continuano le visite tematiche online organizzate dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, che domenica prossima, 22 novembre, a partire dalle ore 18, proporranno un viaggio attraverso "Le tecniche artistiche dei Cascella".

Il video sarà visibile sui profili social del Museo delle Genti d'Abruzzo (Instagram e Facebook) e sul sito www.gentidabruzzo.com.

Un percorso guidato all'interno del Museo Cascella che privilegerà gli aspetti squisitamente artistici, partendo dai lavori di Basilio Cascella, il capostipite, per attraversare l'Abruzzo "letto" con amore da Tommaso, lo sfavillio di Michele, le ceramiche di Gioacchino.

Poi le sculture di Andrea e Pietro e a seguire la quarta e la quinta generazione di una famiglia che è, in Italia, la storia stessa dell'arte.

"Proseguiamo con la nostra attività online - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo - perché nonostante le difficoltà vogliamo restare un presidio culturale sul territorio. Ci apriamo, in questo modo, ai visitatori di tutta la regione, a cui offriamo l'opportunità di visitare i nostri musei attraverso percorsi tematici che, di volta in volta, ne esaltano le diverse peculiarità. Con l'obiettivo, quando sarà possibile, di tornare alla nostra attività di divulgazione e didattica in presenza. Proseguiamo intanto con l'implementazione, la catalogazione, la conservazione e lo studio di tutto il materiale custodito nei nostri musei".