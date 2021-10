Concerto in onore di San Cetteo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Cattedrale di Pescara, 10 ottobre 2021, importante Concerto per concludere i festeggiamenti della giornata in onore del Patrono San Cetteo. Nella mattina, come di consuetudine, sono stati consegnati i Ciattè d’oro a persone che si sono distinte nei vari campi della cultura, del sociale, dell’economia e dello sport.

Il Concerto Note di Bellezza è stato organizzato e diretto da Antonella De Angelis con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo e ha visto la partecipazione del violinista solista Domenico Nordio.

I brani, magistralmente diretti da Antonella De Angelis, erano composizioni di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar e Mieczyslaw Weinberg.

Il violinista solista Domenico Nordio ha suonato due brani per orchestra e violino riscuotendo molto apprezzamento ed entusiasmo dal pubblico presente.

In chiesa, per l’occasione utilizzata quale sala di concerto, l’arcivescovo Tommaso Valentinetti che ha salutato i musicisti e gli ospiti presenti e l’assessora alla cultura del Comune di Pescara Mariarita Paoni Saccone.

Il concerto è stato presentato dall’attrice Tiziana Di Tonno.