Verratti: "Chiuderò la mia carriera al PSG, poi tornerò a Pescara"

Marco Verratti giura amore al Paris Saint-Germain, il club che nell'estate del 2012 lo prelevò dal Pescara, neopromosso in Serie A con il tecnico Zdenek Zeman.

In questi 9 anni il centrocampista di Manopello ha fatto tanta strada, vincentro tanti trofei con il club parigino e lo scorso 11 luglio si è laureato Campione d'Europa con l'Italia, dopo aver battuto ai calci di rigore l'Inghilterra.

In un'intervista rilasciata al quotidiano FranceInfo, Verratti ha dichiarato che chiuderà la carriera con il club parigino e tornerà a Pescara. Ecco le sue parole:

Ciao Marco, come stai? Sembri in gran forma!

Preferisci giocare davanti alla difesa?

"Verratti? Mi sono innamorato. È un giocatore eccezionale" , ha detto di te Pep Guardiola dopo la partita contro il Manchester. Queste parole ti hanno toccato?

Il tuo soprannome è "civetta" ma anche "la lavatrice"...

Perché rendi i palloncini immacolati?

Parli del piacere di suonare. Questa è anche la filosofia sostenuta da Roberto Mancini durante l'Euro. Divertirsi è la chiave?

Certo che c'è da lavorare, ma in campo devi dare la sensazione di dominare la pressione e la posta in gioco. Ho imparato a distaccarmi dai giochi con poste molto alte, è così che ci si diverte. Che si tratti di una finale di campionato europeo o di un'amichevole, devi sempre cercare di divertirti, divertirti e vincere, perché è quello che ami di più al mondo."

"A volte ci dimentichiamo che è uno sport che avremmo fatto comunque, anche alle 8 di sera dopo il lavoro, come fanno milioni di persone. Non smetto mai di divertirmi su un campo di calcio, anche quando c'è molta pressione, la posta in gioco è alta, non ho mai perso il piacere di divertirmi e non lo perderò mai. Ecco perché mi alzo ogni giorno.

A luglio hai vinto l'Europeo. Quali ricordi conserverai di questa vittoria?

"Queste sono cose che rimarranno con me per tutta la vita. È l'emozione più grande che ho provato nel calcio. Vincere con la Nazionale è così diverso. Giochi con i tuoi amici, davanti alla tua famiglia, per il tuo paese. Juve, Inter, Milan, tutto questo non esiste più. Dal bambino alla nonna ottantenne, c'erano tutti. Ed è un'emozione grandissima vincere l'Euro contro gli inglesi, in casa, e tornare a Roma, ritrovare i propri figli, tutta questa gioia. Conservo tutto preziosamente dentro di me.