Beniamino Cardines al Fla di Pescara con "Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose”

Domenica 21 novembre 2021 alle ore 17:00 al Circolo Aternino (Piazza Garibaldi – Pescara) nell’ambito della programmazione del “FLA/festival di libri e altre cose 2021” arriva Beniamino Cardines, autore abruzzese pluripremiato reduce dal Salone Internazionale del Libro di Torino con “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” (LFA Publisher, Napoli). “Plastica 2” esce dopo lo straordinario successo di “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” diventato da subito un piccolo caso letterario, vincendo il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” sezione Letteratura Ragazzi, partecipando alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e Menzione d’Onore al Premio “Residenze Gregoriane 2019”. Con Beniamino Cardines, Angela Curatolo (giornalista), Franca Berardi (esperta di letteratura per le nextgen), Annamaria Acunzo (conduttrice TV), Francesca Di Giuseppe (giornalista sportiva), e Giulia Di Rienzo (giovanissima disegnatrice di Plastica).

"È un piacere essere ospite di uno dei più importanti appuntamenti letterari italiani, festival che ho visto nascere sin dal 2002. Ringrazio, Vincenzo D’Aquino direttore artistico e Giovanni Di Iacovo fondatore, e tutta l’organizzazione del festival. Scrivo per essere letto e capito. Per divertire. Per emozionare. Per contribuire a formare nuove coscienze. Scrivo perché Plastica ha una voce più forte della mia. È la vita di Plastica che non è solo una ragazzina di 11 anni, ma anche davvero plastica. Un mondo tutto aperto alle seconde possibilità. La sua famiglia, la sua scuola, i suoi amici Lampo, Fulmine, Banda, Boccione, Frisbee, Smart, Tattoo... un mondo dove tutti si reinventano una nuova vita. Ricco di valori affrontati con umorismo e leggerezza. L’ecologia e la coscienza ambientale al primo posto, l’amicizia, il futuro, la scuola, l’arte, la letteratura, il bullismo, la famiglia e tutti i pensieri e le turbolenze dell’adolescenza. Un mondo che tutti vorremmo plastic free... ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all! Plastica ha voglia di parlare, comunicare, incontrare. Ha voglia di stare insieme ai suoi amici e ora più che mai, abbiamo bisogno di storie che ci riportino alla bellezza delle relazioni. Ringrazio i numerosi lettori di tutte le età e i giovanissimi soprattutto. Le molte associazioni, scuole, maestre e professoresse che si sono interessate a questo progetto di coscienza civica. È emozionante sapere che il tuo scritto e le sue parole diventano un laboratorio sociale, un luogo di confronto, di idee, di coscienza eco sistemica."