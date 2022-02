Pescara tra le 8 città finaliste per il titolo di "Capitale italiana del Libro 2022"

La città di Pescara è in corsa per il titolo di Capitale italiana del Libro 2022.

A renderlo noto è il Ministero della Cultura, con la giuria presieduta da Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il libro e la lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini, ha valutato i dossier delle sedici città candidate, selezionandone 8: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone.

Queste città saranno convocate la prossima settimana per la presentazione pubblica e l’approfondimento del progetto, ai fini della valutazione finale. Al termine delle audizioni, la Commissione indicherà la città vincitrice al Ministro Franceschini per la proclamazione e la successiva assegnazione del titolo da parte del Consiglio dei Ministri.

La città che riceverà il titolo di "Capitale italiana del Libro 2022" sarà finanzata con mezzo milione di euro dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore erogati tramite il Centro per il libro e la lettura. Queste le parole del Sindaco Carlo Masci su Facebook:

"Dal Ministero della Cultura mi hanno comunicato che Pescara è tra le 8 città finaliste come "Capitale italiana del Libro 2022". La prossima settimana parteciperemo al confronto finale per la scelta della vincitrice. Come sempre, con i piedi per terra, ma determinati a volare in alto. La cultura è vita!"