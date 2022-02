Un brutto Pescara pareggia in casa contro la Carrarese: 1-1

Un brutto Pescara rimedia un pari contro la Carrarese di Antonio Di Natale (1-1) nel recupero della seconda giornara di ritorno. I biancazzzurri portano a 8 la striscia di risultati utili consecutivi, restando sempre a -5 dal terzo posto occupato dal Cesena, fermato in casa con lo stesso risultato dalla Fermana.

LA GARA: Sugli spalti pochisismi tifosi a supporto dei biancazzurri. Auteri conferma la stessa formazione vista a Viterbo: nel 3-4-3 unica eccezzione Nzita al posto di Rasi, mentre in attacco confermati D'Ursi, Ferrari e Rauti. Di Natale, anch'egli reduce da 9 risultati utili consecutivi, schierandosi con un 4-3-1-2 con Vettorel in porta e Bramante alle spalle della coppia Energe-Petrelli. Arbitra Caldera della sezione di Como.

Inizia bene la Carrarese, dopo 2 minuti di gioco, con il sinistro di Emerge che finisce sopra la porta. Al 4' il primo corner della gara è per gli ospiti: batte Berardocco in area di rigore per Marino che impatta debolmente il pallone, Sorrentino para centralmente.

Al 12' ancora pericolosa la Carrarese con Battistella che apre troppo il tiro, la sfera finisce di poco della porta. Al 18' arriva la prima chance per il Pescara: calcio d'angolo dalla destra battuto da Pompetti, lungo in area di rigore per Ferrari che colpisce di testa, conclusione fuori. Tre minuti dopo i toscani si rendono ancora pericolosi con Petrelli che dal limite dell'area calcia a giro, Sorrentino para senza difficoltà.

Al 39' è il Pescara a passare in vantaggio: Nzita mette un pallone in mezzo per Ferrari, colpo i tacco dell'attaccante che serve Pompetti, il centrocampista calcia dai 30 metri grazie ad una deviazione con il pallone che passa sotto le gambe del portiere Vettorel: 1-0. Il primo tempo termina con i biancazzurri in vantaggio. Nella ripresa la prima occasion è per il Pescara: dalla destra Rauti calcia, rimpallo che favorisce Pompetti che ci riprova dalla distanza ma questa volta il pallone viene deviato in corner. Poco dopo la Carrarese sfiora il pareggio: Petrelli calcia in porta, Sorrentino respinge una prima conclusione poi la seconda dell'attaccante toscano, salvando porta e risultato. Al 57' arriva il pareggio della Carrarese: Battistella apre sulla sinistra per Petrelli, Sorrentino esce dai pali con l'attaccante che approfitta di un pallonetto: 1-1.

Al 73' occasione nitida per il Delfino: cross dalla sinsitra di Nzita, Cernigoi, entrato al posto di Rauti, si impossessa del pallone calciando sul secondo palo con la conclusione che termina alta sopra la porta di Vettorel.

All'84' l'arbitro concede una punizione a favore del Pescara: alla battuta va Pontisso, anch'egli entrato nel secondo tempo al posto di Memushaj, che calcia in porta ma Vettorel para. Quattro minuti dopo Rasi, subentrato al posto di Zappella, mette un cross verso l'area con il pallone che stava per entrare in porta, Vettorel mette in corner. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi: finisce 1-1 tra Pescara e Carrarese, domenica i biancazzurri scenderanno nuovamente in campo all'Adriatico contro il Gubbio.

TABELLINO

PESCARA-CARRARESE 1-1

MARCATORI: 39’ Pompetti (P), 58’ Petrelli (C)

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Veroli, Ingrosso, Illanes; Zappella (62’ Rasi), Memushaj (53’ Pontisso), Pompetti, Nzita (74’ Delle Monache); Rauti (62’Cernigoi), D’Ursi (53’ Clemenza), Ferrari; All. Auteri

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini (45 s.t Semprini), Rota, Marino, Imperiale; Battistella (67’ Figoli), Berardocco, Pasciuti; Bramante (45 s.t Tunjov); Energe (64’Doumbia), Petrelli (81’ Infantino); All. Di Natale

AMMMONITI: Emerge, Grassini, Rota (C), Illanes, Veroli (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Caldera della sezione di Como