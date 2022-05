Nella giornata di ieri il Sindaco Carlo Masci si è congratulato con Michele D'Attanasio, il fotografo pescarese fresco vincitore del David Di Donatello per la miglior nel film “Freaks out”, diretto dal regista Gabriele Mianetti.

Il Primo Cittadino ha ringraziato D'Attanasio a nome della città, per aver spese parole bellissime per Pescara. A giugno il fotografo sarà a Pescara e per l'occasione Masci gli conferiràò gli omaggi.