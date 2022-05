Pescara Basket, scattano i play-off

Dopo quattro settimane di stop da impegni ufficiali, domenica 8 maggio tornerà in campo la Pescara Basket per gara 1 dei quarti di finale play off. Avversaria di Capitanelli e compagni sarà la Robur Osimo, che nel primo turno ha eliminato il Vasto Basket in tre partite.

I marchigiani hanno chiuso nel girone Marche-Umbria al terzo posto, con quindici vittorie, tra le quali anche con la capolista Bramante Pesaro, e sette sconfitte ottenute alla media di 70,4 punti realizzati e 64,9 subiti (terza miglior difesa del campionato) e, come già anticipato, nel primo turno dei play off ha sconfitto in tre partite il Vasto Basket, aggiudicandosi nettamente gara 1 (77-59) e gara 3 (83-54) tra le mura amiche e perdendo in volata in gara 2 (63-68).

La squadra di coach Marco Pesaresi, nel corso della stagione, ha cambiato volto più volte, utilizzando tra nuovi ingaggi e tagli ben diciassette giocatori, molti dei quali under argentini. Punto di forza del quintetto osimano è sicuramente l'ala Gianni Dubois, miglior realizzatore con 17,2 punti di media, ottimamente supportato sotto i tabelloni dal pivot Tomas Reimundo, che ne aggiunge 12,2, e dal playmaker Carlo Ortenzi, che sfiora la doppia cifra con 9,8 punti. Completano lo starting five l'esperta guardia Giacomo Cardellini (5,0) ed il lungo Tomas Ferraro (6,1), mentre dalla panchina escono gli esterni Tonci Lisica (3,9), Joaquin Ferraro (2,2) e Pedro Frei (1,9), le ali Facundo Joaquin Cabrera (8,3), Riccardo Migliorelli (4,0), Alejo Maggi (5,0) ed i lunghi Giacomo David (3,6) e Milan Manojlovic (6,5).

Palla a due, al Pala BeOne di Via Elettra, domenica 8 maggio alle ore 18.00. Arbitreranno i signori D'Aiello Antonino di Caserta e Del Gaudio Marcello Gerardo di Massa di Somma (NA).