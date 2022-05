Pescara-Ferlapisalò, stabilito l'orario della partita

La Lega Pro ha diramato gli orari delle partite dei Play-Off Nazionali della Serie C. Il Pescara ospiterà domenica 8 maggio, alle ore 19:00, la Feralpisalò allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. La gara di ritorno si giocherà invece giovedì 12 maggio (ore 20:30). Entrambe le gare si giocheranno per soli 90' senza tempi supplementari, in caso di pareggio passerà la miglior “testa di serie”.

Il tecnico Zauri dovrà però fare a meno di due pedine importanti della rosa, vale a dire il difensore Mirko Drudi e l'attaccante Eugenio D'Ursi. Il primo è uscito per infortunio durante il match contro il Gubbio mentre il secondo, nella ripresa, è stato espulso con doppia ammonizione dal direttore di gara per proteste sempre nella gara contro gli umbri. Il Giudice Sportivo ha stabilito una squalifica di due turni per D'Ursi, saltando entrambe di gare di andata e ritorno contro la Feralpisalò.

PLAY-OFF NAZIONALI SERIE C

GARA D'ANDATA-DOMENICA 8 MAGGIO

PESCARA-FERALPISALO' (ore 19:00)

FOGGIA-VIRTUS ENTELLA (ore 18:00)

TRIESTINA-PALERMO (ore 17:30)

MONOPOLI-CESENA (ore 20:00)

JUVENTUS U23-RENATE (ore 18:00)

GARA DI RITORNO-GIOVEDI' 12 MAGGIO

FERALPISALO'-PESCARA (ore 20:30)

VIRTUS ENTELLA-FOGGIA (ore 20:30)

PALERMO-TRIESTINA (ore 20:30)

CESENA-MONOPOLI (ore 20:45)

RENATE-VIRTUS ENTELLA (ore 20:30)

TESTE DI SERIE

FERLAPISALO', VIRTUS ENTELLA, PALERMO, CESENA, RENATE