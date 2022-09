Lo stilista abruzzese Simone Racioppo veste Elvia Llauder a Venezia

L’arte è anche nel vestire, lo sa bene il fashion designer abruzzese ormai noto in tutta Italia, Simone Racioppo il quale è presente alla 79esima mostra del cinema di Venezia con le sue creazioni Simone Racioppo Alta Moda By Manifatture Lusso srl.

Per lui un abito splendido per una modella altrettanto splendida: Elvia Llauder attrice, cantante e presentatrice spagnola.

Protagonista, oltra a svariate serie televisive, dell'ultimo film di Julio Medem, Mama, con Penélope Cruz, Asier Etxandia e Jon Kortajarena.

Non solo cinema, anche musica: cantante e autore D. junto, insieme al produttore musicale Marcello Sutera, del singolo in italiano Camminerai Ancora e in spagnolo Caminamos juntos.

Una donna che non lascia nulla al caso anzi, la voglia di migliorarsi l’ha portata anche a seguire un corso di tecniche di trucco casual ed eventi e corso di trucco specializzato.

“E’ stata Elvia a contattarmi – dice con tanta emozione Racioppo – Un onore poterla vestire in una kermesse come quella di Venezia, e sono ancora più onorato di poterla vestire anche nei suoi prossimi appuntamenti televisivi in Spagna. Sono davvero felice di avviare con lei questa collaborazione in quanto con lei si è creato un bellissimo legame empatico per la vita e per le cose belle”.