Magister Calcio Femminile, al via la stagione 2022/23

Calcio d’inizio per la Scuola Calcio Femminile Magister: lunedì 12 settembre alle ore 16 prende inizio la prima stagione sportiva per la società con sede a Montesilvano presso il Magister Village (via Vestina, 346).

La prima stagione ufficiale dunque dopo l’avvio nel dicembre 2021; l’emergenza sanitaria e le problematiche a essa collegata, non hanno intaccato la voglia delle bambine di giocare e correre dentro un campo di calcio.

Ciò ha permesso infatti di realizzare numerosi Open day nel corso dell’estate che hanno visto un’importante partecipazione delle bambine e una sentita partecipazione dei genitori che, attualmente, consente di partire con 30 bambine agli ordini di due tecnici qualificati come Raffaele Alberico e Antonio Pratola.

Tante novità nell’organizzazione come l’ingresso di due nuovi dirigenti che rispondono alle persone di Giacinto Mininni e Andrea Colalongo; a restare invariato invece è il punto di forza della scuola: la gratuità delle iscrizioni per le bambine e le ragazze dal 5 ai 15 anni.

Lo staff con al vertice il responsabile della Scuola Calcio Michele Galanti, si apprestano dunque a dare il fischio d’inizio al nuovo anno che vede non solo l’affiliazione alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) ma anche alla FIGC; aspetto importante in quanto le bambine e le ragazze potranno finalmente fare le prime partite e aderire ai primi tornei.

Non mancheranno altresì le iniziative sociale con le associazioni quali Anfass Pescara La Gabbianella e Plastic Free onlus.

“Grazie ai genitori, allo staff e ai nuovi dirigenti per la fiducia – afferma il responsabile della Scuola Calcio Femminile Magister Michele Galanti – in questo progetto così importante e innovativo anche per la gratuità delle iscrizioni; grazie anche alla struttura Magister Village che anche per quest’anno ha creduto in noi”.

Per avere maggior informazioni: 345 339 6017.