Luce D’Amore Antologia di poesie in ricordo di Italina Di Gregorio

FLA 2022 Nicoletta Di Gregorio ha presentata l’antologia nata “dalla luce della mia mamma”. Antologia di poesie unite da un fil rouge d’more e di ricordo per Italina Di Gregorio mamma di Nicoletta morta da poco tempo.

La vita di Italina e di Nicoletta sono state vissute sempre in simbiosi sempre con l’amore per la cultura. Tutte le manifestazioni organizzate da Nicoletta erano presidiate da Italina che sempre in prima fila seguiva la figlia incoraggiandola e lodandola a fare sempre meglio.

Molte le persone che hanno conosciuto Italiana Di Gregorio e che ne apprezzato le qualità di simpatia e l’amore per la sua persona è ancora viva e ben lo hanno dimostrato i tanti poeti che hanno, con i loro scritti, riempito l’Antologia.

Nicoletta l’ha definita “una mamma eccezionale” che le è sempre stata vicino ed ha aperto le letture con una sua poesia a lei dedicata.

Hanno letto le proprie poesie:

Vittorina Castellano, Leda Panzone Natale, Daniela Quieti, Franca Di Bello, Alessio Sabatini Sciarone, Margherita Cordova, Nunzia Macciocca, Riccardo Santini, Tania Santurbano, Mara Seccia, Sveva Smitra, Flora Amelia Suarez.

Alla presentazione dell’Antologia ha partecipato anche un Davide Rondoni che ha ricordato Italiana con emozione ed affetto.

L’attrice Franca Minnucci ha letto varie poesie di scrittori non presenti che hanno pubblicato i loro lavori nell’Antologia.

Tante sono state le persone che hanno affollato la sala video del museo delle Genti d’Abruzzo per rendere omaggio a Italina Di Gregorio che come ha detto Rondoni”…ha toccato le vite di tanti”.