I raffinati cromatismi di Romanoleli in mostra al Museo delle Genti d'Abruzzo

Geometrie vintage, cromatismi raffinati, memoria e creazione che si abbracciano in un lungo percorso artistico: ed è proprio "Esercizi di memoria" il tema che lega la personale di Romanoleli che sarà inaugurata sabato prossimo 26 novembre, alle ore18 , nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme a Pescara.

Campano di origini, abruzzese di adozione, Romanoleli lavora alla ricerca di una continua innovazione, nel segno e nei materiali, spaziando attraverso tecniche e forme sempre diverse e sempre accattivanti. Trenta le opere proposte all'interno di questa personale, curata da Mariano Cipollini, tutte realizzate esclusivamente per questo evento e tutte inedite: sono presenti anche alcune sculture che segnano un passaggio ulteriore nel rapporto di continua evoluzione che l'artista ha con la creatività.

"La selezione dei lavori presentati - scrive Mariano Cipollini - porta alla nostra attenzione la volontà che l'artista ha di raccontarsi attraverso la storia, le esperienze personali e la sperimentazione. Materiali differenti che non rinnegano la loro natura d'origine. Fondendosi tra loro, per via dei colorismi d'elezione, generano sovrapposizioni che ne determinano nuove figurazioni votate a personali quanto riconoscibili immagini iconiche".

"Esercizi di memoria" è l'evento che chiude il calendario delle mostre 2022 al Museo delle Genti d'Abruzzo: sarà visitabile fino all'11 dicembre dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato e la domenica, nel pomeriggio, dalle 16 alle 20".

"Per i nostri musei è stato un anno importante - sottolinea il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo Emilio Della Cagna - in cui abbiamo potuto finalmente riprendere il passo delle tante iniziative che avevamo dovuto lasciare in sospeso a causa dell'emergenza sanitaria. Il nostro lavoro di conservazione si è sempre mantenuto costante, ora abbiamo ripreso a pieno ritmo anche l'attività educativa, di divulgazione e soprattutto le mostre, ospitate sia all'interno dello Spazio Arte che nelle sale del museo".