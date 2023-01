Open Night IPSAAR De Cecco Pescara

Aprire le porte della scuola Alberghiera di Pescara per presentare agli studenti, alle famiglie e alla collettività l’Offerta formativa, questo è stato l’obiettivo raggiunto con l’Open Night che si è tenuto il 14 gennaio 2023

Tante persone per scoprire e seguire i Tour organizzati: Vie della Cultura e Vie del Gusto, che si sono svolti nella sede Centrale e nell’Officina del Gusto.

Due importanti filoni culturali che segnano i percorsi formativi offerti agli studenti che vogliono diventare professionisti del settore alberghiero ricettivo e dell’accoglienza.

I Tour, con la guida degli studenti e dei docenti, hanno condotto gli ospiti, attraverso i locali della scuola, alla conoscenza della vasta formazione offerta.

Il Tour “Le vie della Cultura”, nella sede centrale, ha mostrato agli ospiti, con i percorsi dedicati all’accoglienza turistica, all’internazionalizzazione e ai progetti linguistici, Stem, alla legalità, al benessere e alla cultura alimentare, gli Enti e Associazioni che collaborano con l’Ipssar nel corso dell’anno scolastico.

Le “Vie del Gusto”, nei Laboratori di Enogastronomia, attraverso i percorsi guidati sulla civiltà della tavola, le degustazioni a cura degli indirizzi di Cucina e Sala e le dimostrazioni a cura di rilevanti Associazioni di settore, ha mostrato l’alto valore della formazione alberghiera e turistica. Questo avviene con la continua e costante integrazione tra le discipline teoriche e quelle fatte nei laboratori e anche attraverso stage nel settore ricettivo ed enogastronomico. Questa vasta tipologia di formazione dà agli studenti la capacità di sviluppare tecniche per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici enogastronomici del territorio.

Durante la presentazione dell’evento, la Dirigente Alessandra Di Pietro ha detto:

“Abbiamo coinvolto attivamente tutti i partner che contribuiscono, attraverso progetti condivisi, alla qualità della nostra formazione, che sono stati presenti in spazi dedicati, proprio perché l’evento nasce dalla sinergia tra sistema scolastico, mondo della Produzione e delle Associazioni e Istituzioni che condividono l’obiettivo comune di promuovere la crescita umana delle nuove generazioni”.

Presenti all’evento il Vescovo Tommaso Valentinetti, il Sindaco Carlo Masci, il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari e il Senatore Guerino Testa, tutti concordi nell’elogiare sia l’evento sia, soprattutto l’offerta formativa che la scuola dà e la capacità organizzativa della Dirigente Alessandra Di Pietro con tutto il suo staff di docenti, personale amministrativo e di ogni persona che a vario titolo lavora nella scuola.

“Noi siamo un team – ha sottolineato la dirigente Di Pietro - e la forza della scuola è il team, non ci sono solisti, ma un gioco di squadra. Abbiamo voluto l’Open Night per mostrare la nostra visione di scuola attraverso un viaggio esperienziale e per presentare alle famiglie i nostri partner che abbiamo voluto coinvolgere, ovvero le Associazioni e gli Enti con cui realizziamo progetti, attori della cultura, del territorio, con cui condividiamo obiettivo di costruire la formazione. Oggi le sfide che vogliamo vincere sono quelle della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile, la sfida dell’inclusione, abbattiamo tutte le barriere, e poi sfida della legalità, del merito, della cultura gastronomica, e della civiltà del bere”.

Una promessa importante è stata fatta dal Presidente delle Provincia de Martinis circa i lavori di completamento che sono necessari per il completamento dell’Aula Magna dell’Istituto.

Alessandra Di Pietro ha voluto ringraziare per la sua presenza Fari Alizadeh, iraniana, che racconta da tempo il dolore della sua terra, un Iran che ha superato ogni limite nel soffocare i diritti umani.

“Non ci conosciamo da tanto ma è come se ci conoscessimo da sempre, perché la denuncia dell'ingiustizia e la fiducia nel futuro sono elementi che avvicinano. Grazie Fari per la tua testimonianza ai nostri Studenti e a tutti i presenti, e per scrivere ogni giorno che meritiamo tutte, in ogni parte del mondo, spazi di espressione e voci libere di muoversi in direzioni infinite. Un messaggio forte di positività e di coraggio per tutti i nostri Studenti” ha detto Alessandra Di Pietro.

Fari Alizadeh ha a sua volta salutato pronunciando tre parole importanti rivolte a tutti: Donne Vita Libertà.

Una bella esibizione è stata fatta da un alunno che ha deliziato ballando una pizzica che come lui ha dichiarato ha fatto da autodidatta.

Gli Enti e le Associazioni presenti sono stati l’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Lady Chef, Pastry Chef, Confindustria Sezione Agroalimentare, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, Randstad, Accademia della Cucina Pescara Aternum, ABI, Amira, AIS, Federalberghi, BioPass, Associazione Celiachia AIC, Maestri del Lavoro, CIA, Coldiretti, Universal Caffè, Poeta del Gelato, GAV Procura di Pescara, ANCRI, Associazione Codici, CEAM Abruzzo, Ananke, CPO Abruzzo, DiversUguali, LILT, Kiwanis Pescara, Fidas, Admo, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Neuropsichiatria Infantile Asl Pescara, Lions Club Pescara Host, Protezione Civile Val Pescara, Volontari senza Frontiere, Spazio 010. Durante l’evento sono poi stati presentati i libri ‘Il Cuoco Contemporaneo’ di Lorenzo Pace, esperto di cucina tradizionale Abruzzese, autore del Manifesto del Cuoco e della Cucina Abruzzese e Presidente dell’Unione Regionale Cuochi, e ‘Tecnica di Cucina alla Lampada’, autore Graziano Simonetti, maître e sommelier professionista, in collaborazione con Alvaro Fantini Presidente di AMIRA Abruzzo.

Presenti tra gli altri anche Daniele Zunica, Chef e ristoratore a Civitella del Tronto ‘Tre Forchette’ Gambero Rosso; Alessandro De Antoniis Chef Ristoratore ‘Una Forchetta’ Gambero Rosso.