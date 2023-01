L’Abruzzo torna su Netflix con “La scuola cattolica”

Tornano ad incrociarsi l’Abruzzo e Netflix, la popolare piattaforma web di film in streaming. Dopo le polemiche per il “cinepanettone” di Natale 2022, per la “battuta” di Christian De Sica sui vini abruzzesi, ora è il turno del film “La scuola cattolica”. Disponibile da alcuni giorni su Netflix.

Ispirata all’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del “Premio Strega” nel 2016, al centro della pellicola c’è uno degli episodi più cruenti e che hanno segnato la cronaca italiana a metà del Novecento: il massacro del Circeo.

“In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia” e “le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti” ricostruisce l’ambientazione Netflix sul proprio sito web. Tra i compagni di scuola del protagonista Edoardo ci sono Salvatore e Angelo Izzo. L’inizio dell’anno scolastico appare quello di una normalissima classe ma, col passare delle settimane, cominciano ad emergere situazioni controverse tra cui la presenza di una setta satanica ai cui incontri partecipano Edoardo ed alcuni amici. La situazione prosegue fino alla trasposizione nel film del massacro avvenuto a San Felice Circeo a fine settembre 1975. Vittime furono due giovani ragazze – Donatella Colasanti e Rosaria Lopez – rapite e torturate. Quasi due giorni di orrore nei quali Rosaria Lopez fu uccisa. I tre autori del crimine vengono individuati, arrestati e condannati. “Il delitto sconvolge l’intera scuola e porta Edoardo a riflettere sul fatto che, in qualche modo, l'ipocrisia della morale cattolica abbia causato quello e tutti gli altri drammi” sottolinea già Albinati nel libro. Angelo Izzo, scarcerato nel 2005, fu autore di altri due femminicidi è riportato in una delle didascalie finali del film.

Nel ricco cast del film sono due i giovani attori abruzzesi: l’aquilano Alessandro Cantalini e il pescarese (nato a Lanciano) Nicolò Galasso. Il ventunenne Cantalini ha alle spalle già una decennale gavetta di teatro e stage ed ha frequentato lo Smo Lab di Pescara diretto da Giampiero Mancini. Galasso, nato nel 1988, attualmente frequenta il Corso di Recitazione della Scuola Nazionale di Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Galasso nel 2018 fu il protagonista di un videoclip del noto cantante Ultimo.