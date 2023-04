“La valigia dell’immortalità”, il nuovo libro di Massimo Liberatore

Appuntamento in teatro con la letteratura; domenica 16 alle ore 17 il teatro Cordova (viale Bovio, 446 Pescara) ospite la presentazione del libro di Massimo Liberatore “La valigia dell’immortalità” (Liberatore Edizioni).

L’evento sarà moderato da Simona Sperinteo con la partecipazione di Matteo e Nicolò Liberatore (quest’ultimo si occuperà di audio e luci).

“Il protagonista è Onofrio – racconta Massimo Liberatore – è un uomo di 40 anni con una vita tranquilla ma sente di non essere padrone del suo tempo e, quindi, non riesce a vivere come vorrebbe. Inizia così un viaggio dentro di sé e non solo, affidandosi ad alcune persone che incontra; uno di questi si chiama Vito, titolare di una piccola osteria/bar. Poi ci sono le lucciole, stelle scese in terra per aiutare a sognare le persone; una di queste si chiama Lola che arriva in un paese che ha dimenticato come si sogna e dovrà iniziare una dura battaglia contro il cacciatore dei sogni. Nel racconto – prosegue Liberatore – c’è anche il Meccanico del Tempo che, con l’aiutante Agostino, dovrà gestire il mistero della clessidra nella quale la sabbia, scendendo, si trasforma in diamanti… Storie diverse che si intersecano in un unico finale ricco di soprese che vede Onofrio capire dove sta la felicità e il ruolo del suo tempo”.

Una presentazione editoriale che sarà animata dallo spettacolo “Improbook” della compagnia di improvvisazione teatrale Estrodestro.