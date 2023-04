Cepagatti: bagno di folla per la presentazione della lista "Cepagatti c'è" di Gino Cantò

Ieri sera a Cepagatti presso il ristorante Tonino, il candidato sindaco Gino Cantò, ha presentato il 16 candidati che lo sosterranno nella corsa del 14 e 15 maggio per le amministrative cepagattesi. Si mostra, quindi, unita e compatta questa lista civica, davanti a più di 400 persone che hanno riempito la sala del ristorante, il corridoio laterale e il cortile esterno, con tutti i posti a sedere esauriti e tante persone in piedi. Il Sindaco uscente, che viene riproposto dalla sua squadra anche per le prossime amministrative, ha dichiarato:

"Sono orgoglioso di presentare una grande squadra fatta di persone competenti."

Il candidato sindaco, prima di presentare le liste, ha esposto le linee guida del programma elettorale: un programma ambizioso e a tutto tondo che va a toccare le varie realtà e i settori di Cepagatti. Tanti sono i progetti e le opere iniziate in questo quinquennio e molti quelli già approvati e in fase di realizzazione, per questo si chiede nuovamente la fiducia del paese, per portare a termine tutti questi lavori. Un programma elettorale ricco di idee per continuare a far crescere il paese, aiutare le famiglie in difficoltà, far emergere i giovani, rilanciare le attività commerciali, particolare attenzione sarà rivolta all'urbanistica e all'edilizia scolastica, con la costruzione del primo Asilo Nido Comunale, ma soprattutto si è parlato di manutenzione e sicurezza, uno dei punti cardine del programma.

La lista vede molti volti già conosciuti, ma anche alcuni volti nuovi come Giuseppe Maiano, impegnato appieno nell'attività Parrocchiale e soprattutto con i bambini e ragazzi del paese a 360 gradi essendo anche un maestro di musica e Manuel Speziale, il più giovane della lista che ha solo 20 anni e tanta voglia di fare. Tra i volti noti Camillo Sborgia, Tiziano Santavenere, Angelo Faieta, Farinaccia Germano e ovviamente la Vicesindaco Annalisa Palozzo che è sempre stata attiva sia nella vita politica, sia nelle attività del Paese. Nell'ultimo quinquennio l'abbiamo vista impegnata in mille attività, al servizio dei cittadini, instancabile come non mai e sempre in prima linea. Oggi sulla sua pagina Facebook i ringraziamenti ai cittadini per la serata di ieri e l'affetto dimostrato ieri:



"Ieri sera abbiamo presentato la nostra squadra, unita e coesa con alla guida una persona onesta e preparata come Gino Cantò! Ci avete fatto sentire tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza ed é stato bellissimo! Grazie a tutti per aver partecipato, ci vediamo alla Prossima."



Nel congedarci, elenchiamo i candidati al Consiglio Comunale per la lista CEPAGATTI C'È: