Pescara e “Gelati Letterari”, il giovedì culturale della città

Torna a Pescara la rassegna letteraria “Gelati Letterari” che, per questo 2023, raggiunge la V edizione alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2).

Nuovo appuntamento giovedì 15 alle ore 20,30, moderata da Antonio Fagnani, con ospite d’onore l’attrice Franca Minnucci che reciterà le poesie di Leda Panzone Natale presente con il suo libro “Tra le pieghe dell’anima” (Costa Edizioni) insieme a Maria Gemma Pellicciotta, Direttrice del "Premio Perano".

Ci saranno anche: insieme a Valentina Di Persio che presenta “Rampina la cavallina” (Tabula Fati) con Marica Caramia, Domenico Di Carlo con “L’Europa un cammino difficile: Schuman. Adenauer. De Gasperi” (Solfanelli) insieme ad Alessandro D’Ascanio e Dario Lauterio con “Margherita racconta” (Tabula Fati) dialoga con Ermanno Falco.

Per Dario Lauterio Margherita racconta è la pubblicazione numero 22: “Un libro – ci dice Lauterio – per il quale ho lasciato momentaneamente la poesia in lingua o dialetto cimentandomi nel racconto breve; infatti Margherita racconta è la storia di una signora che, quando io ero diciasettenne, mi raccontò una serie di storie a cavallo tra le due guerre. Racconti che ho deciso di pubblicare insieme a storie che riguardano anche personaggi particolari della mia terra come per esempio quella di un colonnello tedesco di stanza a Torre de’ Passeri e quella di un mio zio incaricato ai primi del ‘900 dalla Montecatini di Milano di creare a Bolognano un laboratorio analisi che servisse anche per la comunità locale; c’è poi anche la storia di Lola Di Stefano, la famosa maestra di Bussi che salvò la scolaresca durante una fuga di gas rimettendoci la vita. Felice – conclude l’autore - di essere presente alla rassegna che è divenuta un’istituzione culturale che ha ottenuto l’alto patrocinio del Comune di Pescara”.

Appuntamento dunque ogni giovedì per dieci serate nel corso delle quali saranno presentate nuove pubblicazioni di autori iscritti all’associazione I Borghi Della Riviera dannunziana.

Gelati Letterari vede anche la collaborazione dell'associazione Nemesis presieduta da Leonardo Paglialonga, grazie al quale ogni giovedì si avrà l'opportunità di conoscere un artista che esporrà le proprie opere nell'ambito di “ARTE alla Playa 4”; giovedì 15 ospite Cristiane Maranà, artista ritrattista brasiliana ma italiana d’adozione.

Altro momento importante sarà “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; per questo nuovo appuntamento ci sarà Antonietta Aucilino.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.