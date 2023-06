Maltempo, danni all'agricoltura nel Fucino, Fedele (M5S): Occorrono interventi per aiutare il comparto agricolo"

"Gli agricoltori e le aziende agricole del Fucino non possono più attendere". Lo afferma il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, in merito alle richieste per lo stato di calamità da maltempo arrivate dal mondo agricolo. "L'Assessore Imprudente, per tramite della stampa, ha dichiarato di aver accolto il loro grido d'allarme, ma a oggi non abbiamo contezza su come darà seguito alle richieste dei portatori d'interesse del territorio fucense. Ritengo importante che venga a riferire in Commissione sulle iniziative che vorrà intraprendere e se intenderà accettare la richiesta di stato di calamità".

La produzione dei prodotti agroalimentari è gravemente penalizzata dalle reiterate precipitazioni che da due mesi non danno tregua e minacciano di compromettere in maniera irreparabile il raccolto di stagione. Le temperature estive e una maggiore stabilità delle condizioni atmosferiche tardano ad arrivare e il comparto agricolo deve così affrontare una vera e propria emergenza. Il Consigliere M5S chiede che venga fatto il punto della situazione in sede istituzionale.