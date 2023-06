Pescara 21 giugno 2023, presso il Teatro Cordova di Viale Bovio in Pescara, si è tenuta la presentazione del libro del dott. Fernando Guarino: Siamo figli delle stelle.

Tanti gli amici e i curiosi che hanno partecipato all’evento. Amici, anche di vecchia data, che hanno sempre seguito la passione per l’astrologia del dott. Guarino, curiosi che hanno voluto ascoltare per sapere come si diventa conoscitori dell’astronomia materia sempre affascinante in qualunque epoca.

A presentare l’editrice Elena Costa che ha dato inizio all’evento con il battesimo del libro, un’usanza che viene dall’America e che consiste in spargere di petali di rose il testo come augurio.

Presenti come testimoni amici e colleghi dell’autore: l’ex direttore del Centro dott. Antonio Del Giudice, il prof. Giuseppe Abate, l’ing De Flavis della rivista il Grande Sorpasso di Montesilvano, MargheritaCordova responsabile della società che gestisce il Teatro Cordova. Presente al tavolo l’attrice Tania Santurbano.

Tutti hanno raccontato di come l’astronomia sia stata sempre presente nella vita dell’autore. Una passione scoperta da giovanissimo e coltivata con serietà, ma non senza ironia, con la piacevolezza di chi coltiva un hobby fino a voler mettere per iscritto i tanti appunti e pagine riempite nel tempo per ricordare le esperienze e gli studi fatti.

Dopo i ricordi e gli aneddoti, su come l’autore abbia portato avanti la passione per l’astrologia, anche durante la carriera medica, facendo previsioni ed oroscopi alle persone più disparate, ai colleghi e anche ai politici, sono state proiettate delle slide su personaggi importanti della storia come Leonardo da Vinci, Federico II, Caterina dei Medici, Gigi Riva e per tutti l’autore ne ha delineato il profilo attraverso la lettura delle stelle.

La lettura di alcune poesie e brani da parte di Margherita Cordova e Tania Santurbano hanno concluso piacevolmente il pomeriggio.