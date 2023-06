Francavilla Calcio, nuova era al via con Francesco Saia al timone del club

Tutte le formalità sono state sbrigate, il Francavilla Calcio è già entrato in una nuova era: il dott. Francesco Saia, noto imprenditore farmaceutico di comprovata serietà e competenza, ha rilevato il sodalizio giallorosso ed è già all’opera con i suoi collaboratori per rilanciare il club con un ambizioso programma pluriennale in grado di dare solidità, stabilità e prospettiva ad un club di una piazza importante come quella adriatica.

Già costituito il Consiglio Direttivo, che ha nella figura del dott. Francesco De Lucia il presidente, il nuovo organigramma societario è all’opera per programmare la nuova stagione della Prima Squadra, che militerà nel campionato di Promozione, e le attività di Settore Giovanile e Scuola Calcio, nodi focali del nuovo progetto giallorosso che ha anche una valenza sociale sul territorio e che sul piano sportivo si avvarrà della competenza e della professionalità di figure tecniche di rilievo regionale ed extra regionale in tutti i settori al fine di creare le condizioni giuste perché il ragazzo possa divertirsi, imparare ed esprimere al massimo le proprie potenzialità grazie al lavoro costante nel tempo.

Al centro del nuovo corso c’è la ferma volontà di portare il Settore Giovanile a livelli importanti, mettendo al centro del programma la crescita e la formazione, non solo sportiva, dei ragazzi, che rappresentano il fulcro dell’impegno della società ed futuro della stessa. Il centro di interesse di ogni attività, infatti, non sarà il conseguimento immediato del risultato calcistico ma il lavoro per il miglioramento tecnico del ragazzo con l’obiettivo precipuo di avere una continuità di percorso delle nuove leve nel club per portare negli anni più elementi possibili a giocare in Prima Squadra.

In tal senso, ai virgulti giallorossi sarà possibile fare esperienze ed avere confronti calcistici con società professionistiche di Serie A e Serie B ed è in via di definizione un’affiliazione del club con una delle più importanti società a livello internazionale in ambito di Settore Giovanile e Scuola Calcio. Sono già state programmate le attività preliminari nelle quali saranno impegnati i ragazzi del territorio, ovvero Corso di Perfezionamento Tecnico ed Open Day.

E’ dunque da questi presupposti che si inizierà a scrivere una nuova pagina del romanzo calcistico del Francavilla Calcio 1927, a soli 4 passi dal Centenario.