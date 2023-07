Gelati letterari, la cultura estiva nella terrazza sul mare

“Gelati Letterari” prosegue gli appuntamenti a Pescara nel segno della lettura e della cultura alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2).

Nuovo incontro in programma giovedì 13 luglio sempre alle ore 20,30, moderato questa volta da Florena Iavarone.

Nella serata di giovedì, a presentare i loro ultimi lavori editoriali, ci saranno: Annamaria Pierdomenico con Andrea La Rovere e Angelo Marenzana, Cinzia Zuccarini con Alessandra Melideo, Elisabetta Filograsso con Geremia Mancini e Sandra De Felice con Elena Costa.

In collaborazione con l'associazione Nemesis presieduta da Leonardo Paglialonga, si parlerà anche di arte con il momento “ARTE alla Playa 4” che giovedì 13 ospita Caterina Caldora, già insegnante di materie umaniste che, nel dipingere, utilizza la tecnica del pastello.

Altro momento è “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; per questo nuovo appuntamento ci sarà Claudia Ruscitti.

Sandra De Felice: “Ringrazio Antonio Fagnani e i Gelati Letterari per avermi ospitato, è la mia prima volta e sono felice di portare Sfumature di cielo all’interno della rassegna. Ringrazio anche la mia editrice Elena Costa che dialogherà con me e Rosamaria Binni che farà delle letture tratte dall’ultima raccolta poetica. Gelati Letterari è un momento bellissimo per gli autori locali nonchè un punto di incontro per case editrici diverse. E’ un anno speciale questo per me in quanto sono 25 anni di poesia edita, le mie nozze d’argento con i versi poetici ed essere presente a un evento di tale portata culturale è un onore”.

“Per me, Andrea La Rovere e Angelo Marenzana è sempre un piacere presentare libri ai Gelati Letterari, che sono ormai una vera e propria istituzione. Quest’anno sarà la volta di Gotico Abruzzese, un’antologia curata a sei mani e che si propone anche di far conoscere la nostra bella regione e le sue ricchezze. Nel volume sono presenti dodici racconti del mistero – scritti da altrettanti autori abruzzesi e non - con sfumature horror, noir o gialle a seconda dell’ispirazione degli scrittori” ci racconta Annamaria Pierdomenico.

“Il libro che presento, Tutti i nomi dell’anima, è un romanzo musicale – ci dice Cinzia Zuccarini – ed è la storia di un violino, attribuito a una donna in quanto ho fatto ricerca e ho scoperto che potrebbero esserci dei contributi femminili nella storia della liuteria italiana. Da questo violino dunque, partono le vicende di una musicista a Venezia che, per varie peripezie finisce nel ghetto; inserisco anche una questione discriminatoria su base religiosa circa lo stato sociale degli ebrei nel ‘700, il periodo in cui è ambientato il romanzo. Quest’opera è una sorta di spin-off del primo romanzo – aggiunge Zuccarini – intitolato La metà d’un soldo sempre ambientato a Venezia. I Gelati Letterari? E’ la prima volta che partecipo come scrittrice, ma avevo già partecipato come violinista e quella terrazza è davvero suggestiva”.

Ricordiamo che è in corso anche la nuova edizione del concorso di racconti e poesie inedite bandito dall’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Fino al 10 agosto dunque, sarà possibile partecipare con massimo 3 poesie e/o racconto che non superi le 3000 battute dedicati al mare, all’estate e alla natura in generale.

L’invio degli elaborati va fatto in duplice copia: una contenente Titolo e testo, nome, cognome, mail e cellulare dell’autore; l’altra copia dovrà presentare solo il testo e il titolo dell’elaborato senza indicazioni riferite all’autore.

Il materiale può essere inviato alla Segreteria del premio di poesia Gelati Letterari presso I Borghi della Riviera Dannunziana via Chiarini, 52 65125 Pescara.

Non è prevista una quota di partecipazione, il vincitore sarà proclamato nel corso della cena sociale in programma il prossimo 16 settembre 2023. I testi che la giuria riterrà meritevoli, verranno pubblicati sulla rivista dell’associazione “Arethusa”.

Per info: borghidellarivieradannunziana@gmail.com; 329 1081186.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e rientra nel progetto “Pescara Legge” inserito all’interno delle iniziative del Cepell del Ministero della Cultura.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.