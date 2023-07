Calciomercato Pescara, Sebastiani: "Fatta per Merola e Massolo. Sul Girone e altre cessioni dico..."

Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Pescara in vista della prossima Serie C 2023-24 che vedrà Zdenek Zeman ancora in sella sulla panchina biancazzurra. Per il boemo arriveranno il centrocampista Squizzato a titolo definitivo dall'Inter (il 40% sulla futura rivendita andrà al club nerazzurro); Federico Accornero, esterno offensivo classe classe 2004 proveniente dal Genoa; il terzino Roberto Pierno a titolo definitivo dal Lecce (al club pugliese andrà il 30% sulla futura rivendita), lo svincolato Tunjov, ex Spal e l'attaccante classe 2004 Masala, proveniente dal Cagliari.

Per quanto riguarda il portiere si cerca un vice Plizzari, dopo gli adii di Sommariva (passato al Genoa) e D'Aniello (verso Cerignola), il Pescara sta per chiudere per Massolo, proveniente dal Palermo. Per il ritorno di Davide Merola è ormai cosa fatta: i biancazzurri preleveranno l'attaccante a titolo definitivo dall'Empoli, a cui andrà il 30% sulla futura rivendita del calciatore con l'ex Foggia che firmerà un triennale. Il nuovo Pescara di Zeman inizierà il ritiro domenica 16 luglio presso le sedi di Città Sant'Angelo e gli stadi di Montesilvano e Silvi. Queste le dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani rilasciate a Rete8:

"Per Merola sistemeremo l'accordo con il calciatore, poi mi muoverò con l'Empoli dove ho buoni rapporti e abbiamo già parlato ampiamente. Credo non ci saranno problemi per il ritorno del calciatore a Pescara. Plizzari è un giocatore del Pescara, ha 2 anni di contratto, giocatore molto forte e affidabile. Servirà anche un secondo portiere affidabile, il direttore Sportivo Delli Carri ha messo nel mirino Massolo del Palermo, molto affidabile ed un ragazzo molto forte referenziato da tutti. Trattativa in chiusura. Credo che Delli Carri sia d'accordo su tutto.

Lescano? Non abbiamo parlato di rinnovo perché è in vacanza. Quando tornerà ne parleremo e penso che in questo momento sia prematuro parlare di cosa farà Lescano. In qualsiasi momento possano arrivare delle offerte per un giocatore come Lescano le valuteremo insieme sia noi che lui. Se non ci sarà la possibilità di continuare bene, se ci sarà la possibilità di continuare ancora meglio. Scambio con il Modena tra Vergani e Abiuso? Non c'è nessuno scambio. Vergani piace molto a mister Zeman e l'anno scorso, giocando poco, ha segnato 6 gol. Non abbiamo l'utlimo arrivato, è un giocatore giovane però ha ancora le possibilità di esplodere. Il mister ha grande stima di Vergani ed è un giocatore che ci teniamo stretti perché secondo me farà bene.

Mesik? Per l'età che ha un anno intero come una squadra come il Pescara possa fargli bene, magari farlo entrare dalla porta principale, il prossimo anno, in categorie superiori se non dovesse venirci con il Pescara. Non abbiamo fretta nel piazzare Mesik. Su Rafia è evidente che il ragazzo abbia ambizioni diverse. Chiarella ha espresso la volontà di tornare a Catania, stiamo trovando una quadra con il club siciliano che far si che soddisfi sia il gicoatore ma anche il Pescara che ha cresciuto questo ragazzo. La prossima settimana, con molta probabilità , Chairella tornerà a Catania. Girone B o C? Si ragiona sulla latitudine, se così fosse oggi con le due sarde (Torres e Olbia) noi dovremmo essere nel Girone B, però mi sembra ci sia qualche ricorso, qualche anno fa, effettuato dalla Viterbese su questo aspetto dove il Collegio di Garanzia diede ragione alle sarde per motivi di opportunità e furono messe nel Girone B. A prescindere dal Girone dobbiamo pensare che questo campionato sarà difficile."