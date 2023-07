Gelati Letterari, nuovo appuntamento

“Gelati Letterari” prosegue gli appuntamenti a Pescara nel segno della lettura e della cultura alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2).

Nuovo incontro in programma giovedì 20 luglio 2023 sempre alle ore 20,30, moderato da Florena Iavarone con un tocco di note grazie al "Duo AA" Andrea e Alessio.

Nella serata di giovedì all’insegna di “Libri e Arte”a presentare i loro ultimi lavori editoriali, ci saranno: Flora Amelia Suárez Cárdenas, Beatrice Tomasso, Sandro Naglia e Silvia Di Lorenzo.

“Geltrude Naglia, soprano – ci dice Sandro Naglia – è la biografia di un soprano della metà dell’800 che fece una carriera prestigiosa. In realtà l’artista, con estrema probabilità è una mia antenata in quanto il cognome era di un’unica famiglia fino a qualche decennio fa; inoltre, guarda caso, anch’io sono un cantante lirico. Sempre causalmente ho scoperto questa donna: cercavo online materiale che mi riguardava ed ho trovato un riferimento a questa Geltrude Naglia di cui non sapevo nulla. Da qui ho approfondito per anni la ricerca sia per motivi personali sia per scrivere un articolo di musicologia, alla fine è venuto fuori questo libretto che traccia la carriera di Geltrude. Ho scelto la formula del libretto perché ho trovato moltissime descrizioni su quello che accadeva nei teatri di provincia a metà Ottocento conditi anche da curiosità e accadimenti. I Gelati Letterari? – conclude Naglia – non è la mia prima volta ed è sempre uno scenario unico, informale e affascinante con dei gelati davvero buoni”.

Altro momento è “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; questo nuovo appuntamento sarà presentato da Dario Lautero.

Ricordiamo che è in corso anche la nuova edizione del concorso di racconti e poesie inedite bandito dall’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Fino al 10 agosto dunque, sarà possibile partecipare con massimo 3 poesie dedicate al mare, all’estate e alla natura in generale.

L’invio degli elaborati va fatto in duplice copia: una contenente Titolo e testo, nome, cognome, mail e cellulare dell’autore; l’altra copia dovrà presentare solo il testo e il titolo dell’elaborato senza indicazioni riferite all’autore.

Il materiale può essere inviato alla Segreteria del premio di poesia Gelati Letterari presso I Borghi della Riviera Dannunziana via Chiarini, 52 65125 Pescara.

Non è prevista una quota di partecipazione, il vincitore sarà proclamato nel corso della cena sociale in programma il prossimo 16 settembre 2023. I testi che la giuria riterrà meritevoli, verranno pubblicati sulla rivista dell’associazione “Arethusa”.

Per info: borghidellarivieradannunziana@gmail.com; 329 1081186.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e rientra nel progetto “Pescara Legge” inserito all’interno delle iniziative del Cepell del Ministero della Cultura.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.