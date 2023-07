Pescara Calcio, ecco le prime amichevoli pre campionato

Nonostante il caldo torrido che sta avvolgendo la settimane la nostra città non si fermano gli allenamenti precampionato del Pescara di Zeman presso lo stadio Mastrangelo di Montesilvano.

Oggi pomeriggio ci sarà l'allenamento congiunto con la Vis Cerratina (ore 18:00) squadra militante in 1° Categoria. Lunedì 24 luglio i ragazzi del boemo sfideranno il Manoppello, anch'egli squadra di 1° Categoria sempre alle ore 18:00.

Altra amichevole fissata per venerdì 28 luglio alle ore 18:00 contro la Castum Silvi (1° Categoria) mentre l'ultima sfida sarà contro la Villa 2015 (squadra militante nel campionato di Promozione) in programma martedì 1 agosto sempre alle 18:00. Tutte le amichevoli si svolgeranno presso lo stadio Mastrangelo di Montesilvano con ingresso gratuito per massimo 100 spettatori.

ALLENAMENTO CONGIUNTO

Giovedì 20 luglio ore 18:00

Stadio Mastrangelo di Montesilvano

PESCARA-VIS CERRATINA (1° Categoria)



ALLENAMENTO CONGIUNTO

Lunedì 24 luglio ore 18:00

Stadio Mastrangelo di Montesilvano

PESCARA-MANOPPELLO (1° Categoria)



ALLENAMENTO CONGIUNTO

Venerdì 28 luglio ore 18:00

Stadio Mastrangelo di Montesilvano

PESCARA-CASTUM SILVI (1° Categoria)



ALLENAMENTO CONGIUNTO

Martedì 1 agosto ore 18:00

Stadio Mastrangelo di Montesilvano

PESCARA-VILLA 2015 (Promozione)

Ingresso gratuito max 100 persone