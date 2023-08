Premio Dean Martin 15^ edizione

15^ edizione del Premio Dean Martin che anche quest’anno, nonostante il maltempo, ha avuto grande riscontro di pubblico.

La manifestazione premia gli abruzzesi che hanno saputo distinguersi nel Mondo, Premio nato da un’idea di Alessandra Portinari, scrittrice giornalista e regista

Quest’anno il Premio è dedicato al Viaggio delle Radici con sei personaggi importanti che hanno portato in vario modo le loro radici e la loro abruzzesità nei paesi dove vivono e dove lavorano.

Quattro, delle sei persone premiate, hanno ricevuto il Premio Dean Martin con la targa dedicata ed il classico cappello come quello che usava l’artista durante le sue esibizioni, e due il Premio Gaetano Crosetti, padre di Dino, in arte Dean Martin.

I premiati con il Dean Martin sono stati

Antonella Santuccione, nata a Penne vissuta a Cepagatti e infanzia trascorsa con i nonni a Cugnoli. Vive a Zurigo con il marito e due figli ed è una scienziata di fama mondiale con studio e ricerca sull’Alzheimer e la medicina di genere

Vincenzo Di Nicola, nato a Teramo, ingegnere informatico che ha avuto esperienze Silicon Valley e oggi, per scelta, lavora in INPS dove ha rivoluzionato il sistema informatico a favore degli utenti inoltre organizza corsi per giovani al fine di dare loro la possibilità di esprimersi e di farsi valere nel lavoro e nella vita.

DIA, cantante di fama internazionale di origine aquilana, vive a Toronto in Canada e non ha mai dimenticato le origini abruzzesi della sua famiglia componendo e cantando canzoni in italiano.

Mario Daniele, originario della provincia dell’Aquila, imprenditore che ha cominciato la sua vita lavorativa a 14 anni. Ha creato fabbriche ed industrie di vario genere, alberghi e prodotti commerciali innovativi in America. Come Console italiano ha aiutato molte persone colpite dal terremoto de l’Aquila e varie persone in necessità.

Il Premio Gaetano Crocetti è stato consegnato a Matteo Veleno, regista e direttore della fotografia di reti, e a Gino Berardi un artista abruzzese emigrato all’Estero.

La 15^ edizione del Premio si è aperta con un ricordo di Marcinelle dove morirono molti minatori italiani in gran parte abruzzesi. È, con un filmato, sono stati ricordati i minatori e le donne che rimanevano nei paesi di ad attendere invano i loro cari.

Tiziana Di Tonno, attrice, ha letto pagine di un libro di storia abruzzese che parlava di ricordi e tradizioni familiari.

La serata è stata allietata dalle note delle famose canzoni di Dean Martin, magistralmente cantate dal giovane artista Stefano Maria Pardo e dalla musica dell’orchestra Dean Martin diretta da Antonella De Angelis.

A condurre la serata la giornalista Mila Cantagallo