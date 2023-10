Premio nazionale Paolo Borsellino, appuntamento a Pescara

Lunedì 23 ottobre, alle ore 10.30, presso il Palazzo del Governo di Pescara, Sala “17marzo-Unità d’Italia” (ingresso piazza Italia n. 30), si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste finali del 31° Premio Borsellino e i progetti culturali educativi previsti per il 32° Premio Borsellino - primo semestre dell’anno 2024 – come da protocollo sottoscritto con le Istituzione della Provincia di Pescara attinenti al Progetto per l’educazione alla legalità.

A Pescara, nella mattinata di giovedì 26 ottobre, alle ore 10,30 presso il Teatro Circus, si terrà lo spettacolo “Professione angelo custode”, per la regia di Franca Berardi.